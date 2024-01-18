Як проходить реабілітація військових після остеопротезування: пояснення ортопеда

Торік в Україні відбулися перші операції за новітньою методикою відновлення кінцівок, що має назву остеоінтеграція. На сьогодні в нашій країні цю операцію пройшли 17 військових. Ця методика передбачає встановлення металевого імплантату в залишок кістки кінцівки, а вже до нього кріплення протеза за допомогою спеціального перехідника.

Методика потребує оперативного втручання, а інколи навіть – двох етапів втручання, але при цьому має ряд переваг, про це 24 Каналу розповів український хірург ортопед та керівник Центру складного протезування, остеоінтеграції та біоніки Олександр Галузинський.

Також на тему 5 найважливіших питань про заміну колінного суглоба: пояснення провідного ортопеда

Переваги остеопротезування

Основна перевага – відсутність тертя та травмування шкіри об протез та більшої функціональності самого остеоінтегративного протезу. У світі подібні операції почали виконуватися з 1990 років у Швеції, США та Австралії, у нашій країні у 2023 році вони були зроблені вперше.

15 оперативних втручань для наших військових провели вітчизняні хірурги-ортопеди разом із західними спеціалістами, а у цьому році вже дві подібні операції виконали самостійно.

Олександр Галузинський “Сьогодні наші ветерани з короткими ампутаційними куксами стегна або плеча, що втратили кінцівки проходять реабілітацію та підготовку до протезування. Всі вони вже пройшли двоетапну остеоінтеграцію у квітні та жовтні минулого року. Зараз бійці проходить реабілітацію, інтенсивно займаються з реабілітологами, щоб тренувати кістку, в яку вживлений титановий імплантат”.

Реабілітація військових

Микола, який родом з Вінниччини займається з реабілітологом вже три тижні. Захищати Україну він пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час обстрілу оборонних позицій на Донеччині від танкового пострілу отримав поранення – вогнепальне ураження лівого стегна з переломом стегнової кістки, висока ампутація.

Під час мінометного та танкового обстрілу снаряд залетів до мене в окоп та розірвався. Найбільше постраждала саме ліва кінцівка. Я вже намагався користуватись звичайним протезом, але при моїй ампутації це дуже важко та незручно – саме тому, я й зважився на встановлення титанового імплантату в кістку. Сподіваюсь, що протез, котрий буде кріпитися до нього буде значно зручнішим,

– розповів Микола.

Микола мріє про відновлення та повернення в рідне село до своєї великої родини – дружини та трьох дітей. Сьогодні в залі він користується тренувальним протезом, на якому йому потрібно стояти мінімум годину на добу. Лікарі кажуть, що процесі відновлення та підготовки до використання імпланту головне – не спішити та дотримуватись протоколу реабілітації.

Олександр Галузинський “Пацієнти під час реабілітації потребують особливої уваги лікарів та реабілітологів. Потрібно прислуховуватись до їх побажань та зважати на характер больових відчуттів. Термін реабілітації залежить від ваги пацієнта та може тривати від двох до шести місяців. Самі військові мають довіряти лікарям та спеціалістам реабілітологам”.

Тренується у реабілітаційному центрі й Олександр Зозуляк, який втратив руку під час бойових дій під Дебальцеве у 2015 році. Сьогодні він проходить реабілітацію, де за допомогою спеціального пристрою кожного дня збільшуючи навантаження тренує м’язи руки, щоб бути готовим користуватися остеоінтегративним протезом.



Реабілітація військових після остеопротезування / Фото 24 Канал

У 2018 році на змаганнях в Австралії Олександр посів друге місце зі стрільби з лука, цьогоріч став чемпіоном з цього виду спорту. Сьогодні спортсмен та ветеран займаюся ще тренерською діяльністю та мріє про медалі на нових змаганнях.

До проведення остеоінтеграції я мав досвід користування звичайним протезом ще у 2015 році. Це був класичний протез верхньої кінцівки – з куксоприймачем та кріпленням. При коротких куксах плеча протез виглядає як панцир. Такий протез доволі важкий та незручний, він має певні обмеження, щоб стріляти з лука або їздити на велосипеді. Він дає неприємні відчуття для шкіри – вона під протезом пріє та травмується, тому я зважився на остеоінтергарцію,

– пояснив ветеран Олександр Зозуляк,

Лікарі пояснюють, що при остеоінтегративному підході до протезування – звільняється плечовий суглоб і людина може його повноцінно використовувати, а протез кріпитиметься напряму до кістки.

Олександр Галузинський “При остеоінтергарції з’являться краща керованість, адже протез кріпиться безпосередньо до кістки. Також з’явиться кістково-суглобове відчуття при якому навантаження йде безпосередньо на кістку. Завдяки чому пацієнт краще відчуває поверхню та почуває себе значно впевненіше при ході та рухах”.

Розвиток остеопротезування в Україні

Сьогодні подібні операції здійснюються на базі Центру складного протезування остеоінтеграції та біоніки в Києві. Також активно розвивається подібний центр у Львові, де також Рікард Бранемарк має провести декілька операцій.

Іде робота над тим, щоб зробити навчальний центр в Києві, куди лікарі з усієї України зможуть приїжджати та вчитися виконувати подібні операції. Головним питання для ширшого впровадження остеінтегративного методу протезування кінцівок залишається наявність фінансування.