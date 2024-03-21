Коли військовим не треба проходити ВЛК: ухвалено важливий законопроєкт
Джерело:Залізний нардеп
Верховна рада проголосувала за законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців на соціальний захист. Зокрема, депутати вирішили одну з наболілих проблем військовослужбовців щодо проходження ВЛК.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, "за" проголосували 296 депутатів. Розповідаємо, що тепер зміниться для військовослужбовців у проходженні військово-лікарської комісії.
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12 місяців лікування без проходження ВЛК
Новий закон дозволить пораненим військовим лікуватися, зокрема за кордоном, до 12 місяців без проходження ВЛК. Раніше проходили комісію потрібно було кожні 4 місяці.
Крім того, законопроєктом передбачено, що українські захисники матимуть право на відпустку при народженні дитини. А виплати рідним загиблих на війні становитимуть 15 мільйонів гривень.
"Законопроєкт 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист був підтриманий Верховною Радою", – повідомив нардеп.
Проходження ВЛК: що треба знати
- Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення, на думку військового, зазначено неправильно, то це можна оскаржити. Міністерство оборони України опублікувало покрокову інструкцію, як це зробити.
- До слова, МОЗ ініціювало перевірку всіх військово-лікарських комісій у столиці. Це пов'язано зі збільшенням кількості скарг, які відомство отримує останнім часом.
- Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує ліквідувати термін "обмежено придатний". Тепер усі чоловіки призовного віку визнаватимуться ВЛК або придатними або непридатними до військової служби.