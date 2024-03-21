Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, "за" проголосували 296 депутатів. Розповідаємо, що тепер зміниться для військовослужбовців у проходженні військово-лікарської комісії.

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12 місяців лікування без проходження ВЛК

Новий закон дозволить пораненим військовим лікуватися, зокрема за кордоном, до 12 місяців без проходження ВЛК. Раніше проходили комісію потрібно було кожні 4 місяці.

Крім того, законопроєктом передбачено, що українські захисники матимуть право на відпустку при народженні дитини. А виплати рідним загиблих на війні становитимуть 15 мільйонів гривень.

"Законопроєкт 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист був підтриманий Верховною Радою", – повідомив нардеп.

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