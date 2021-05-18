Продавали підроблені результати ПЛР-тестів: СБУ заблокувала мережу "медичних" онлайн-ресурсів

Кіберфахівці з СБУ заблокували мережу анонімних онлайн-ресурсів, які ділки використовували як майданчики для продажу підроблених меддокументів. Зокрема, негативних результатів ПЛР-тестів.

Окрім того, ділки продавали також довідки про тимчасову непрацездатність та медичні документи, необхідні для отримання водійських прав. Усю фейкову документацію "прикрашали" печатки державних та комунальних медзакладів Києва.

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Мережу анонімних інтернет-ресурсів заснували 2 жителів Київської області ще у липні 2020 року.

Середня вартість підробленого документа становила тисячу гривень. Однак ціна могла коливатися у залежності від виду довідки та терміновості виготовлення.

Щодня продати вдалося приблизно 10 фальшивих документів.

Фахівці з СБУ встановили, що засновники інтернет-ресурсів зареєстрували відразу декілька фіктивних фірм. Окрім того, ділки відкрили на підставних осіб банківські рахунки. Їхні реквізити горе-ділки використовували для отримання оплати "замовлень".

Підроблені документи замовникам передавали через служби доставки.

Під час обшуків у домівках ділків вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, на яких збереглися докази протиправної діяльності.

Наразі слідство триває. Ділкам можуть інкримінувати підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також – підроблення документів, які подають для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.