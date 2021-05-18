Кроме того, дельцы продавали также справки о временной нетрудоспособности и медицинские документы, необходимые для получения водительских прав. Всю фейковую документацию "украшали" печати государственных и коммунальных медучреждений Киева.

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Детали

  • Сеть анонимных интернет-ресурсов основали 2 жителей Киевской области еще в июле 2020 года.
  • Средняя стоимость поддельного документа составляла тысячу гривен. Однако цена могла колебаться в зависимости от вида справки и срочности изготовления.
  • Ежедневно продать удалось примерно 10 фальшивых документов.
  • Специалисты из СБУ установили, что основатели интернет-ресурсов зарегистрировали сразу несколько фиктивных фирм. Кроме того, дельцы открыли на подставных лиц банковские счета. Их реквизиты горе-дельцы использовали для получения оплаты "заказов".
  • Поддельные документы заказчикам передавали через службы доставки.
  • Во время обысков в домах дельцов изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, на которых сохранились доказательства противоправной деятельности.