Кроме того, дельцы продавали также справки о временной нетрудоспособности и медицинские документы, необходимые для получения водительских прав. Всю фейковую документацию "украшали" печати государственных и коммунальных медучреждений Киева.
Заметьте Мужчина создал фейковые компании и получил 5 миллионов карантинных выплат: что купил за деньги
Детали
- Сеть анонимных интернет-ресурсов основали 2 жителей Киевской области еще в июле 2020 года.
- Средняя стоимость поддельного документа составляла тысячу гривен. Однако цена могла колебаться в зависимости от вида справки и срочности изготовления.
- Ежедневно продать удалось примерно 10 фальшивых документов.
- Специалисты из СБУ установили, что основатели интернет-ресурсов зарегистрировали сразу несколько фиктивных фирм. Кроме того, дельцы открыли на подставных лиц банковские счета. Их реквизиты горе-дельцы использовали для получения оплаты "заказов".
- Поддельные документы заказчикам передавали через службы доставки.
- Во время обысков в домах дельцов изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, на которых сохранились доказательства противоправной деятельности.