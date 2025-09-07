Розробка може допомогти пацієнтам із синдромом Туретта, хворобою Альцгеймера, депресією та Паркінсоном. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications, пише 24 Канал.

Як працює пристрій?

Пристрій складається з 256 джерел ультразвуку та використовується разом із МРТ-сканером. Він здатний спрямовувати імпульси на ділянки мозку у 30 разів менші, ніж це було можливо раніше. У випробуваннях на семи добровольцях "шолом" з надзвичайною точністю впливав на область розміром із зерно рису.

Учасниця дослідження, Іоана Григорас з Університетського коледжу Лондона, зауважила, що пристрій на перший погляд здається громіздким і клаустрофобним, але до нього швидко звикаєш.

Чому це важливо?

Наразі для лікування хвороби Паркінсона застосовують глибоку стимуляцію мозку, коли пацієнтам імплантують електроди. Це потребує кількох операцій. Ультразвуковий метод може стати безпечнішою альтернативою.

"Хвилі досягли своєї цілі з неймовірною точністю. Такого раніше ніхто не робив", – зауважила авторка роботи, професорка Оксфордського університету Шарлотта Стагг.

Попередні дослідження дуже обнадійливі / Фото Study Authors

Що кажуть експерти?

Професорка неврології Ельза Фураньян назвала дослідження "фундаментальною віхою в нейронауці", яка може відкрити шлях до практичного застосування.

Тож, команда планує протестувати технологію на ділянках мозку, пов'язаних із Паркінсоном, шизофренією, відновленням після інсульту, депресією та хронічним болем. Учені працюють над тим, щоб зробити пристрій більш компактним і придатним для використання навіть удома.

