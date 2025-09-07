Разработка может помочь пациентам с синдромом Туретта, болезнью Альцгеймера, депрессией и Паркинсоном. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, пишет 24 Канал.

Как работает устройство?

Устройство состоит из 256 источников ультразвука и используется вместе с МРТ-сканером. Он способен направлять импульсы на участки мозга в 30 раз меньше, чем это было возможно ранее. В испытаниях на семи добровольцах "шлем" с чрезвычайной точностью влиял на область размером с зерно риса.

Участница исследования, Иоана Григорас из Университетского колледжа Лондона, заметила, что устройство на первый взгляд кажется громоздким и клаустрофобным, но к нему быстро привыкаешь.

Почему это важно?

Сейчас для лечения болезни Паркинсона применяют глубокую стимуляцию мозга, когда пациентам имплантируют электроды. Это требует нескольких операций. Ультразвуковой метод может стать более безопасной альтернативой.

"Волны достигли своей цели с невероятной точностью. Такого раньше никто не делал", – отметила автор работы, профессор Оксфордского университета Шарлотта Стагг.

Предварительные исследования очень обнадеживающие / Фото Study Authors

Что говорят эксперты?

Профессор неврологии Эльза Фураньян назвала исследование "фундаментальной вехой в нейронауке", которая может открыть путь к практическому применению.

Поэтому, команда планирует протестировать технологию на участках мозга, связанных с Паркинсоном, шизофренией, восстановлением после инсульта, депрессией и хронической болью. Ученые работают над тем, чтобы сделать устройство более компактным и пригодным для использования даже дома.

