Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що одужав від коронавірусу. За його словами, всі члени його родини також вже подолали хворобу.

Цікаво, що інфекцію у Пашиняна виявили лише 31 травня. А нині він на своїй сторінці у фейсбуці повідомив про те, що повторний тест показав негативний результат.

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За словами політика, він та його сім'я вже двічі пройшли повторний тест на наявність коронавірусу 7 і 8 червня – всі вони виявились негативними.

Відтак, тепер прем'єр Вірменії вважає, що терміни й обставини зараження необхідно переглянути.

Але зараз головне, що ми всі здорові й маємо імунітет. Повертаюся до повноцінної роботи,

– заявив він.

До слова, коронавірус у Пашиняна протікав абсолютно безсимптомно – політик навіть працював віддалено зі своєї резиденції.

Коротко про коронавірус у Вірменії: