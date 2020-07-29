Вчені провели порівняльний аналіз геномів найближчих родичів коронавірусу SARS-CoV-2 і з'ясували, що його предок відокремився від загального древа еволюції вірусів кажанів приблизно 40-70 років тому.

Про це заявили вчені з Інституту еволюційної біології Единбурзького університету та Центру вірусних досліджень університету Глазго, пише Nature Microbiology.

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Споріднені віруси існували давно

Науковці зазначають, що серед підковоносих кажанів протягом декількох десятиліть циркулюють віруси, споріднені SARS-CoV-2. Однак вони відрізняються великою універсальністю.

Вони, швидше за все, придбали здатність інфікувати вид людей в процесі своєї еволюції, а не через "схрещування" (обмін генами) з вірусами панголіни або інших тварин.

Неймовірна різноманітність, що походить від загального предка SARS-CoV-2 / RaTG13, утворює кладу сарбековірусів кажанів з універсальними властивостями (здатних заражати цілий ряд клітин ссавців), які полегшили його перехід на людей,

– зазначили науковці.

Пандемії коронавірусів будуть повторюватись

Вони підкреслили, що людство "проспало" з відповіддю на спалах SARS-CoV-2, але це не остання пандемія коронавірусів, оскільки їх безліч, і серед них йде динамічний процес рекомбінації. Це ускладнює швидке виявлення тих, які мають пандемічний потенціал.

Вони закликають створити глобальну систему епіднагляду в режимі реального часу, яка зможе оголошувати тривогу ще до тризначного числа випадків.