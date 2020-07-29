Ученые провели сравнительный анализ геномов ближайших родственников коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей примерно 40-70 лет назад.

Об этом заявили ученые из Института эволюционной биологии Эдинбургского университета и Центра вирусных исследований университета Глазго, пишет Nature Microbiology.

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Родственные вирусы существовали давно

Ученые отмечают, что среди подковоносых летучих мышей в течение нескольких десятилетий циркулируют вирусы, родственные SARS-CoV-2. Однако они отличаются большой универсальностью.

Они, скорее всего, приобрели способность инфицировать вид людей в процессе своей эволюции, а не через "скрещивание" (обмен генами) с вирусами панголины или других животных.

Невероятное разнообразие, происходящее от общего предка SARS-CoV-2 / RaTG13, образует ряд сарбековирусов летучих мышей с универсальными свойствами (способных заражать целый ряд клеток млекопитающих), которые облегчили его переход на людей,

– отметили ученые.

Пандемии коронавирусов будут повторяться

Они подчеркнули, что человечество "проспало" с ответом на вспышку SARS-CoV-2, но это не последняя пандемия коронавирусов, поскольку их множество, и среди них идет динамический процесс рекомбинации. Это затрудняет быстрое выявление вирусов имеющих пандемический потенциал.

Они призывают создать глобальную систему эпиднадзора в режиме реального времени, которая сможет объявлять тревогу еще до трехзначного числа случаев.