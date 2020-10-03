Майже 20 тисяч робітників найбільшого онлайн-магазину Amazon отримали позитивний тест на COVID-19. Про це офіційно повідомили у компанії.

Водночас у самому Amazoni заявили, що рівень заражень в компанії є значно нижчим, ніж очікувалося. Про це пише Time.

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Раніше американський технологічний концерн зазнав нищівної критики з боку профспілок. Ті звинувачували Amazon у створенні ризикових умов для здоров'я своїх працівників.

Крім цього, деякі законодавців та офіційні особи критикували компанію за навмисне приховування фактів зараження коронавірусом серед співробітників. Відтак Amazon оприлюднив офіційні дані за період з 1 березня по 19 вересня.

За майже 6 місяців COVID-19 підтвердили в 19 816 робітників американської компанії. Цифри отримані з загального числа всіх працівників у країні – 1 372 000 людей. В Amazon наголосили, що це відносно низький відсоток зараження – 1,44%.

Адже якби співробітники інфікувалися зі швидкістю, яка дорівнює середньому значенню для населення США, то в Amazon було б виявлено 33 952 випадки.

Також компанія заявила, що щодня проводить тисячі тестів серед членів компанії, а до листопада ця кількість має зрости до 50 тисяч тестувань.

Відзначимо, що під час пандемії підприємства компанії працювали на повну силу, щоб задовольнити попит покупців, які перебували на карантині. У Amazon запевнили, що забезпечили робочі умови з дотриманням всіх заходів безпеки.

Що відомо про компанію Amazon?