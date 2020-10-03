Почти 20 тысяч рабочих крупнейшего онлайн-магазина Amazon получили положительный тест на COVID-19. Об этом официально сообщили в компании.

В то же время в самом Amazon заявили, что уровень заражений в компании значительно ниже, чем ожидалось. Об этом пишет Time.

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Ранее американский технологический концерн подвергся сокрушительной критике со стороны профсоюзов. Те обвиняли Amazon в создании рисковых условий для здоровья своих работников.

Кроме этого, некоторые законодатели и официальные лица критиковали компанию за умышленное сокрытие фактов заражения коронавирусом среди сотрудников. Поэтому Amazon обнародовал официальные данные за период с 1 марта по 19 сентября.

За почти 6 месяцев COVID-19 подтвердили у 19 816 рабочих американской компании. Цифры получены из общего числа всех работников в стране – 1 372 000 человек. В Amazon подчеркнули, что это относительно низкий процент заражения – 1,44%.

Ведь если бы сотрудники инфицировались со скоростью, равной среднему значению для населения США, то в Amazon было бы выявлено 33 952 случая.

Также компания заявила, что ежедневно проводит тысячи тестов среди членов компании, а к ноябрю это количество должно вырасти до 50 тысяч тестирований.

Отметим, что во время пандемии предприятия компании работали в полную силу, чтобы удовлетворить спрос покупателей, которые находились на карантине. В Amazon заверили, что обеспечили рабочие условия с соблюдением всех мер безопасности.

Что известно о компании Amazon?