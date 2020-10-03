Почти 20 тысяч работников Amazon заразились коронавирусом
Почти 20 тысяч рабочих крупнейшего онлайн-магазина Amazon получили положительный тест на COVID-19. Об этом официально сообщили в компании.
В то же время в самом Amazon заявили, что уровень заражений в компании значительно ниже, чем ожидалось. Об этом пишет Time.
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Ранее американский технологический концерн подвергся сокрушительной критике со стороны профсоюзов. Те обвиняли Amazon в создании рисковых условий для здоровья своих работников.
Кроме этого, некоторые законодатели и официальные лица критиковали компанию за умышленное сокрытие фактов заражения коронавирусом среди сотрудников. Поэтому Amazon обнародовал официальные данные за период с 1 марта по 19 сентября.
За почти 6 месяцев COVID-19 подтвердили у 19 816 рабочих американской компании. Цифры получены из общего числа всех работников в стране – 1 372 000 человек. В Amazon подчеркнули, что это относительно низкий процент заражения – 1,44%.
Ведь если бы сотрудники инфицировались со скоростью, равной среднему значению для населения США, то в Amazon было бы выявлено 33 952 случая.
Также компания заявила, что ежедневно проводит тысячи тестов среди членов компании, а к ноябрю это количество должно вырасти до 50 тысяч тестирований.
Отметим, что во время пандемии предприятия компании работали в полную силу, чтобы удовлетворить спрос покупателей, которые находились на карантине. В Amazon заверили, что обеспечили рабочие условия с соблюдением всех мер безопасности.
Что известно о компании Amazon?
- Джефф Безос основал Amazon в 1994 году как онлайн книжный магазин. Однако со временем этот онлайн-магазин превратился в крупнейшую компанию сферы онлайн-торговли, которая продает широкий спектр товаров: от электроники и до мебели и игрушек.
- Сегодня, помимо онлайн-торговли Amazon владеет собственным издательским подразделением, киностудией, производит бытовую технику и электронику. Кроме того, у компании также есть своя служба доставки.
- Недавно Amazon представила первую технологию распознавания ладоней – Amazon One. В будущем система позволит оплачивать покупки в магазинах или проходить на стадионы и в офисы.