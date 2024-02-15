Недоказовий метод лікування виявився ефективним для запобігання інсульту

Фахівці з Тайваню провели велике дослідження та виявили, що практика акупунктури може зменшити ймовірність інсульту, пов'язаного з ревматоїдним артритом. При цьому результати не залежать від статті та віку.

Ревматоїдний артрит та інсульт

Ревматоїдний артрит – це аутоімунний запальний розлад сполучної тканини, який часто впливає на дрібні суглоби. Хвороба скорочує життя приблизно на 3 – 12 років.

Також на тему Як визначити, чи є у вас спадкова схильність до серцево-судинних захворювань

У людей з ревматоїдним артритом ризик серцево-судинних захворювань, включаючи інсульт, вдвічі вищий, ніж у решти людей. Причини серцево-судинних проблем, спричинених артритом, не зовсім зрозумілі, але, можливо, вони пов'язані зі збільшенням стресу через серйозні хронічні болі.

Акупунктура часто використовується для зменшення болю та запалення, спричинених ревматоїдним артритом. Проте вчені з Китайського медичного університету (Тайвань) вирішили заглибитися та дослідити, чи може акупунктура знизити ризик розвитку ішемічного інсульту при ревматоїдному артриті.

Нове дослідження інсульту та акупунктури

Дослідження було досить великим: вчені розглянули національні медичні бази даних щодо 47 809 пацієнтів, у яких було діагностовано ревматоїдний артрит з 1997 по 2010 рік. У фінальний аналіз включили дані 23226 осіб, про яких було більше інформації.

12 266 з них пройшли курси акупунктури після встановлення діагнозу і до кінця грудня 2010 року. Ті, хто залишився, не використовували акупунктуру як метод лікування захворювання. В обох групах більшість були жінки у віці 40 – 59 років та люди з діагнозом високого кров'яного тиску.

Вчені виявили, що за період дослідження ішемічний інсульт перенесли 946 пацієнтів. Як і передбачалося, ризик його розвитку був вищим у групі людей з підвищеним тиском і збільшувався з віком та прогресією супутніх захворювань (наприклад, діабету).

Акупунктура зменшує ризик інсульту

Однак навіть у цих умовах у групі, яка отримує лікування акупунктурою, було на 43% менше випадків ішемічного інсульту, ніж серед тих, хто не займався акупунктурою: 341 проти 605 осіб відповідно. Це не залежало від віку, статі, приймання певних медикаментів чи інших захворювань.

Попри дуже перспективні результати, дослідники закликають до обережності в їх інтерпретації. Оскільки дослідження було спостережливим, дані зібрані простим спостереженням, без активного втручання, тому не можна зробити точні висновки про причинно-наслідкові зв'язки. Відсутні й деякі інші дані: наприклад, про вагу пацієнтів, рівень їхньої фізичної активності, результати лабораторних тестів.

Крім того, незрозумілий сам механізм впливу акупунктури на організм. Тому дослідження, що свідчать про позитивний вплив акупунктури, регулярно викликають суттєвий скепсис у науковій спільноті.

Проте, велика вибірка додає значущості цьому дослідженню. Вчені припускають, що акупунктура якимось чином зменшує рівень запальних білків в організмі, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічний інсульт.