Через механізм COVAX в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини. Розвезення вакцини у регіони вже розпочалося.
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Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною,
– розповіли у Держдепі США.
У МОЗ вже розповіли, що вакцина – призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.
Вакцинація в Україні: останні новини
- За підтримки Механізму цивільного захисту ЄС, Україна отримала близько 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
- Керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка розповів, що в Україні під час п'ятого етапу вакцинації дозволять щеплювати дітей.
- У Львові 17 липня у ТРЦ Spartak відкрили новий центр вакцинації.