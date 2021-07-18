Через механізм COVAX в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини. Розвезення вакцини у регіони вже розпочалося.

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Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною,

– розповіли у Держдепі США.

У МОЗ вже розповіли, що вакцина – призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Зауважте! Препарат від Moderna вводять двічі. Інтервал – 28 днів. ВООЗ вже схвалила цю вакцину.

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