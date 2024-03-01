Нове дослідження харчування

Продукти з високим ступенем обробки, такі як випічка, солодкі напої, фаст-фуд, часто містять штучні добавки та велику кількість жиру, солі та цукру, разом із браком життєво важливих вітамінів та клітковини. Попередні дослідження вже пов'язували їх із погіршенням стану здоров'я.

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Австралійські вчені з кількох університетів та дослідницьких інститутів провели великий аналіз 45 метааналізів та 14 оглядових статей, у яких вивчався зв'язок між ультрапереробленою їжею та негативними ефектами для здоров'я.

Ультраоброблені продукти підвищують ризик багатьох хвороб

На підставі цього огляду люди, які часто вживають ультраперероблені харчі, мають підвищений ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 50%. У них також на 48 – 53% вища ймовірність мати тривожність та загальні психічні розлади, на 22% – від депресії, і на 12% – від діабету другого типу. Загальний ризик смерті зростає на 21%.

Докази, що пов'язують ультраперероблену їжу з астмою, захворюваннями шлунково-кишкового тракту та деякими видами раку, виявилися обмеженими. Такою ж оцінкою були описані докази щодо гіпотези про те, що така їжа призводить до високого рівня ліпідів в крові та низького рівня "хорошого холестерину".

Автори закликають до державного регулювання кількості вживаних ультраперероблених продуктів та пропонують заборонити продаж таких продуктів у лікарнях та школах, а також обмежити їхню рекламу. Також вони закликають до економічних заходів, спрямованих на те, щоб зробити необроблені, мінімально оброблені продукти та свіжоприготовлені страви такими ж доступними, як і ультраоброблена їжа.