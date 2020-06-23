За минулу добу в Україні зафіксували 833 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 23 червня загальна статистика інфікованих COVID-19 в країні зросла до 38 074.

Про нові випадки коронавірусу на території країни повідомляє система моніторингу поширення COVID-19 апарату РНБО України.

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Від початку пандемії в Україні виявили 38 074 випадки зараження коронавірусом. Станом на зараз від хвороби ще лікуються 20 083 людини.

За минулу добу виписали 314 пацієнтів. Внаслідок цього загальна статистика тих, що одужали, зросла до 16 956.

На жаль, за минулу добу в країні зареєстрували 23 летальних випадки під час перебігу коронавірусу. Загалом від початку року в Україні померли 1 035 пацієнтів з COVID-19.

Від учора в Україні виявили 833 нових випадків зараження коронавірусом. Черговий антирекорд та найбільше нових хворих (+240) знову зареєстрували на Львівщині.

Дещо менше, але також багато нових випадків зараження зафіксували на Закарпатті (+103), у Рівненській області (+75), а також у Києві (+61) та на Буковині (+62).

За минулу добу в Україні провели 19 404 тестувань, з них 9 900 досліджень методом ПЛР, а також 9 504 досліджень методом ІФА.

COVID-19 в областях України 23 червня:

Вінницька область – 1 690;

Волинська область – 1 894;

Дніпропетровська область – 1 049;

Донецька область – 368;

Житомирська область – 1 295;

Закарпатська область – 2 291;

Запорізька область – 555;

Івано-Франківська область – 2 091;

Кіровоградська область – 631;

Київ – 4 429;

Київська область – 2 285;

Львівська область – 4 220;

Луганська область – 73;

Миколаївська область – 366;

Одеська область – 1 333;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 3 038;

Сумська область – 263;

Тернопільська область – 1 744;

Харківська область – 1 844;

Херсонська область – 188;

Хмельницька область – 622;

Чернівецька область – 4 419;

Черкаська область – 605;

Чернігівська область – 485.

Зауважте! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу