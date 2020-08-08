Влада Польщі вводить посилений масковий режим в 19 районах країни. Там, де спостерігають найбільше зростання кількості заражених на коронавірус.

Люди в масках мають бути на вулиці і в громадських місцях. Про це пише пресслужба Міністерства охорони Польщі.

До слова Генеральне консульство Польщі у Львові призупиняє роботу через коронавірус

Також зауважили всі райони розділять на три зони – червону, жовту, зелену. У червоній зоні обмеження будуть найжорсткішими.

Коронавірус у Польщі: що відомо