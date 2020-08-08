Власть Польши вводит усиленный масочный режим в 19 районах страны. Там, где наблюдают наибольший рост количества зараженных коронавирусом.

Люди в масках должны быть на улице и в общественных местах. Об этом пишет пресс-служба Министерства охраны Польши.

К слову Генеральное консульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за коронавируса

Также отметили, что все районы разделят на три зоны – красную, желтую, зеленую. В красной зоне ограничения будут жесткими.

Коронавирус в Польше: что известно