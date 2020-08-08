В Польше ввели усиленный масочный режим
Власть Польши вводит усиленный масочный режим в 19 районах страны. Там, где наблюдают наибольший рост количества зараженных коронавирусом.
Люди в масках должны быть на улице и в общественных местах. Об этом пишет пресс-служба Министерства охраны Польши.
К слову Генеральное консульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за коронавируса
Также отметили, что все районы разделят на три зоны – красную, желтую, зеленую. В красной зоне ограничения будут жесткими.
Коронавирус в Польше: что известно
- 8 августа в Польше зафиксировали 843 новых больных коронавирусом.
- Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 51 тысяча поляков, летальных случаев – 1800.
- С начала эпидемии, к счастью, выздоровели уже 32 403 пациента.
- Наибольшее количество заражений наблюдается в Силезии, Мазовии и Малопольше.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter