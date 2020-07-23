У Польщі органи охорони здоров’я просять здати тести близько 240 учасників вечірки на пароплаві, після того як серед деяких з гостей підтвердили зараження коронавірусом.

Про це пише видання RMF24. Вечірка пройшла 12 липня у затоці біля Ґданська. Згодом 20 липня декілька учасників з’ясували, що хворі на COVID-19.

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Речниця санепідемслужби Ґданська повідомила, що на борту було близько 236 пасажирів з різних міст – 212 гостей, а також діджеї, звукотехніки та інший персонал.

Організатори вечірки не змогли надати вичерпний список людей та їхні контакти, адже квитки були не іменні. Зазначається, що частина з цього списку не відповідають на дзвінки з санепідемслужби або стверджують, що продали квиток іншій людині і не мають її номера.

На сьогодні вдалося знайти 97 людей. 18 з них вже на самоізоляції та очікують результатів тесту.

Організатору вечірки загрожує адміністративна відповідальність за те, що він зібрав на борту пароплава заборонену кількість людей.