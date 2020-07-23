В Польше органы здравоохранения просят прийти сдать тесты около 240 участникам вечеринки на пароходе, после того как среди некоторых из гостей подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом пишет издание RMF24. Вечеринка прошла 12 июня в заливе возле Гданьска. Впоследствии 20 июля несколько участников выяснили, что больны COVID-19.

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Пресс-секретарь санэпидслужбы Гданьска сообщила, что на борту было около 236 пассажиров из разных городов – 212 гостей, а также диджеи, звукотехники и другой персонал.

Организаторы вечеринки не смогли предоставить исчерпывающий список людей и их контакты, ведь билеты были не именные. Отмечается, что часть из этого списка не отвечают на звонки с санэпидслужбы или утверждают, что продали билет другому человеку и не имеют его номера.

На сегодня удалось найти 97 человек. 18 из них уже на самоизоляции и ожидают результатов теста.

Организатору вечеринки грозит административная ответственность за то, что он собрал на борту парохода запрещенное количество людей.