Польські науковці випробовуватимуть українську розробку на мишах. Якщо цей етап пройде успішно, то наступними стануть досліди на трансгенних гризунах, які вразливі до коронавірусу. Їх проведуть у Кракові.

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Які дослідження чекають на вакцину

Проєкт розробки української вакцини проти COVID-19 тривав майже півтори роки й зараз майже на стадії завершення. Наступний етап – дослідження. Оскільки в українських лабораторіях немає усіх відповідних умов, їх погодилися провести польські науковці. Найпершою причиною є те, що в Україні не розмножують COVID-19 в лабораторних умовах.

Першим етапом тестування вакцини є випробування на звичайних мишах. Перші результати, за словами директора Інституту біології клітини академіка Андрія Сибірного, уже будуть відомими у другій половині листопада. Опісля цього, польські науковці перейдуть до досліджень на трангенних гризунах: їх заражатимуть коронавірусом та вводитимуть вакцину. На цьому проєкт остаточно буде завершеним.

В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія у Польщі, яка розмножує коронавірус,

– пояснив Сибірний.

Для наступного етапу необхідна реєстрація вакцини. Однак отримання міжнародного сертифікату – справа доволі важка. Андрій Сибірний висловив сумніви, що Україна не зможе реалізувати виробництво вакцини, оскільки це дорогий та затратний процес.

Однак у випадку успішних лабораторних досліджень у Польщі, розробку українських науковців потрібно протестувати на приматах та добровольцях.

Метод розробки вакцини

В основі вакцини – спеціальні гуманізовані дріжджі, які можуть модифікувати білки. Разом із рецептором білка коронавірусу, який "хапається" за альвіоли легень, вони утворюють суміш, яка на думку Андрію Сибірського, буде діяти ефективно та стимулювати появу антитіл в організмі.

Академік висловив сподівання, що українським науковцям вдалося отримати вірусоподібну частинку. Однак вони не є інфекційними – у них немає нуклеїнової кислоти.

Ми сподіваємось, що ми отримали вірусоподібні частинки, неінфекційні, бо там немає неклеїнової кислоти. Зараз експерименти по визначенню імуногенності різних препаратів – на завершальному етапі у Польщі,

– заявив Сибірний.

За словами академіка, науковці Інституту біології клітини переконані, що їхня розробка є імунігенною.

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В Україні уже розробляють наступну вакцину

Поки у Польщі випробовують український препарат, науковці Інституту біології клітини уже працюють над наступним. Так само як і попередня, ця розробка є грантовим проєктом. Однак вона дещо відмінна від попередньої. її можна виготовити як спрей, мікстуру або таблетки.

В основі цього препарату очищений білок гуманізованих дріджджів, до якого вірусні білки прикріплені назовні. Однак в Україні немає необхідної продукції, тому її доводиться імпортувати.

В Україні немає технології промислового випуску очищених генно-інженерних білків. Вся субстанція привозиться з-за кордону,

– зауважив Сибірний.

Попри проблемність з виробництвом очищених білків, виробництво власне вакцини є відносно простішим – для цього достатньо виростити клітини дріжджів.