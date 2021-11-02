Польские ученые будут тестировать украинскую разработку на мышах. Если этот этап пройдет успешно, то последующими станут опыты на трансгенных грызунах, уязвимых к коронавирусу. Их проведут в Кракове.

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Какие исследования ожидают вакцину

Проект разработки украинской вакцины от COVID-19 длился около полутора лет и сейчас почти на стадии завершения. Следующий этап – исследование. Поскольку в украинских лабораториях нет всех условий, их согласились провести польские ученые. Первая причина в том, что в Украине не размножают COVID-19 в лабораторных условиях.

Первым этапом тестирования вакцины является испытание на обычных мышах. Первые результаты, по словам директора Института биологии клетки академика Андрея Сибирного, уже будут известны во второй половине ноября. После этого польские ученые перейдут к исследованиям на трангенных грызунах: их будут заражать коронавирусом и вводить вакцину. На этом проект будет окончательно завершен.

В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, потом будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус,

– объяснил Сибирный.

Для последующего этапа необходима регистрация вакцины. Однако получение международного сертификата – дело достаточно сложное. Андрей Сибирный выразил сомнения, что Украина не сможет реализовать производство вакцины, поскольку это дорогостоящий и затратный процесс.

Однако в случае успешных лабораторных исследований в Польше разработку украинских ученых нужно протестировать на приматах и ​​добровольцах.

Метод разработки вакцины

В основе вакцины – специальные гуманизированные дрожжи, которые могут модифицировать белки. Вместе с рецептором белка коронавируса, который "хватается" за альвиолы легких, они образуют смесь, которая, по мнению Андрея Сибирского, будет действовать эффективно и стимулировать появление антител в организме.

Академик выразил надежду, что украинским ученым удалось получить вирусообразную частицу. Однако они не инфекционны – в них нет нуклеиновой кислоты.

Мы надеемся, что получили вирусоподобные частицы, неинфекционные, потому что там нет неклеиновой кислоты. Сейчас эксперименты по определению иммуногенности различных препаратов – на завершающем этапе в Польше,

– заявил Сибирный.

По словам академика, ученые Института биологии клетки убеждены, что их разработка является иммуногенной.

В Украине уже разрабатывают следующую вакцину

Пока в Польше опробуют украинский препарат, ученые Института биологии клетки уже работают над следующим. Равно как и предыдущая, эта разработка – грантовый проект. Однако она немного отличается от предыдущей. Ее можно изготовить как спрей, микстуру или таблетку.

В основе этого препарата очищенный белок гуманизированных дрожжей, к которому вирусные белки прикреплены снаружы. Однако в Украине нет необходимой продукции, поэтому ее приходится импортировать.

В Украине отсутствуют технологии промышленного выпуска очищенных генно-инженерных белков. Вся субстанция привозится из-за границы,

– заметил Сибирный.

Несмотря на проблемность с производством очищенных белков, производство собственной вакцины относительно более простое – для этого достаточно вырастить клетки дрожжей.