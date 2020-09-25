У Польщі з наступного тижня планують посилити карантинні обмеження у "червоних" і "жовтих зонах" через збільшення кількості інфікованих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Gazeta.pl з посиланням на слова речника Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцєха Андрусевича.

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Міністр охорони здоров’я запропонує обмеження в червоних і жовтих зонах і, ймовірно, ці обмеження незабаром з’являться. Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей, контактів людей,

– сказав Андрусевич.

Він додав, що наразі у МОЗ тривають активні консультації з експертами щодо подальшої стратегії боротьби з коронавірусом. Стратегія не полягатиме у закритті кордонів, а в точковій протидії поширенню COVID-19. До прикладу, введення обмежень в окремих повітах.

Крім того, найближчим часом кількість підтверджених випадків зараження COVID-19, ймовірно, зросте у Польщі через те, що люди повертаються додому періоду літніх відпусток.

За даними Апарату РНБО України, у Польщі з початку епідемії підтвердили 84 396 випадків інфікування коронавірусом, 2 392 людини померли, 66 740 пацієнтів одужали.