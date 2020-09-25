В Польше со следующей недели планируют усилить карантинные ограничения в "красных" и "желтых зонах" из-за увеличения количества инфицированных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на слова представителя Министерства здравоохранения Польши Войцеха Андрусевича.

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Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей,

– сказал Андрусевич.

Он добавил, что сейчас в Минздраве продолжаются активные консультации с экспертами по дальнейшей стратегии борьбы с коронавирусом. Стратегия будет заключаться не в закрытии границ, а в точечном противодействии распространению COVID-19. К примеру, введение ограничений в отдельных уездах.

Кроме того, в ближайшее время количество подтвержденных случаев заражения COVID-19, вероятно, возрастет в Польше из-за того, что люди возвращаются домой после периода летних отпусков.

По данным Аппарата СНБО Украины, в Польше с начала эпидемии подтвердили 84 396 случаев инфицирования коронавирусом, 2 392 человека умерли, 66 740 пациентов выздоровели.