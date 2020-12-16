У Польщі ще у 2020 році можуть почати вакцинацію від коронавірусу
Польща може розпочати вакцинацію населення від коронавірусу ще у 2020 році. Для цього країна замовила понад 60 мільйонів доз вакцини. Перші партії мають надійти до Польщі вже наприкінці грудня.
Згідно із затвердженою національною програмою вакцинації, першими щепитимуть медиків, наступні у черзі – люди поважного віку, вчителі та працівники правоохоронних органів. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує "Польське радіо".
До слова ЄС найближчим часом схвалить вакцину проти COVID-19
Це стане переломним моментом
Моравецький зазначив, як тільки перший поляк чи полька вакцинується, це стане переломним моментом в країні. Адже зараз це єдиний спосіб "раз і назавжди позбутися коронавірусу".
Ми подбаємо про те, аби вакцина була доступною також для тих, хто не може вийти з дому. Передусім, для старших людей та осіб з інвалідністю,
– сказав він.
Прем’єр додав, що вакцинувати у Польщі будуть безкоштовно і виключно на добровільній основі.
Поляків закликали святкувати Різдво обережно
Моравський наголосив, що зима в Польщі може бути загрозливішою, ніж осінь. Таке прогнозують медики. Тому, щоб уникнути третьої хвилі заражень коронавірусом, урядовець закликав поляків святкувати Різдво у вузькому сімейному колі.
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