Польша может начать вакцинацию населения от коронавируса еще в 2020 году. Для этого страна заказала более 60 миллионов доз вакцины. Первые партии должны поступить в Польшу уже в конце декабря.

Согласно с утвержденной национальной программой вакцинации, первыми будут прививать медиков, следующие в очереди – люди почтенного возраста, учителя и работники правоохранительных органов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, информирует "Польское радио".

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Это станет переломным моментом

Моравецкий отметил, как только первый поляк или полька вакцинируется, это станет переломным моментом в стране. Ведь сейчас это единственный способ "раз и навсегда избавиться от коронавируса".

Мы позаботимся о том, чтобы вакцина была доступна также для тех, кто не может выйти из дома. Прежде всего, для пожилых людей и лиц с инвалидностью,

– сказал он.

Премьер добавил, что вакцинировать в Польше будут бесплатно и исключительно на добровольной основе.

Поляков призвали праздновать Рождество осторожно

Моравский подчеркнул, что зима в Польше может быть более угрожающей, чем осень. Такое прогнозируют медики. Поэтому, чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом, чиновник призвал поляков праздновать Рождество в узком семейном кругу.