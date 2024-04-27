Що пити проти мігрені

Найпопулярніші анальгетики, такі як аспірин, ібупрофен, парацетамол, диклофенак та кетопрофен, ефективні у великих дозах проти мігрені.

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Наприклад, ібупрофен рекомендується приймати у дозі 400 – 800 мг, аспірин – 1000 мг, парацетамол – 1000 мг, напроксен – 500 – 750 мг. Якщо ці препарати не мають ефекту, можуть бути призначені триптани.

Анальгетики не працюватимуть, якщо пропустити момент нападу, але вони допоможуть, якщо прийняти їх протягом 30 – 60 хвилин після початку болю. Швидкорозчинні експрес-форми та спреї забезпечують кращий результат.

Нові препарати

Нещодавно асортимент триптанів поповнився новим препаратом – різатриптан. Цей лінгвальний триптан має високу швидкість всмоктування і перевершує інші триптани за швидкістю дії та зручністю застосування: швидкорозчинні таблетки можна приймати в будь-який час і в будь-якому місці без необхідності споживання рідини.

Ще одним ефективним засобом є нове покоління триптанів у вигляді спрею, наприклад, золмітриптан. Він діє при контакті зі слизовою оболонкою носа, забезпечуючи швидкий результат і виключаючи попадання в шлунково-кишковий тракт, що особливо важливо при мігрені, що супроводжується блюванням.

Існують певні межі безпечного приймання анальгетиків. Міжнародні рекомендації дозволяють приймати однокомпонентні анальгетики не частіше 15 днів на місяць, а комбіновані – не більше 10 днів на місяць без ризику розвитку залежності. Такі ж межі встановлені й для триптанів – не більше 10 днів на місяць.

Чому важливо лікувати мігрень, попри те, що вилікувати її не можна

Життя з частими нападами мігрені є складним і безперспективним шляхом, сповненим непотрібних страждань. Тому важливим є проведення профілактичного лікування, мета якого – зробити напади болю коротшими та рідкіснішими.

Профілактичне лікування стає необхідним, якщо мігрень порушує нормальне функціонування людини від двох днів головного болю на місяць, попри правильне знеболювання. Для профілактики мігрені сьогодні використовуються медикаменти різних класів – від засобів для зниження тиску до протибольових антидепресантів, ботулотоксину та моноклональних антитіл.

Вибір профілактичної терапії при мігрені – це мистецтво. Лікар обов'язково враховує механізм дії препаратів, ефективність, можливі побічні ефекти, оцінює супутні захворювання пацієнта. Препарати для профілактики мігрені починають працювати протягом трьох місяців.

Лікування вважається успішним, якщо кількість нападів скорочується вдвічі. Наприклад, якщо раніше мігрень була 10 днів на місяць, а тепер лише 4 – 5, це вже хороший результат. Боротьба з мігренню можлива і важлива, і для цього потрібно дотримуватися рекомендацій фахівців і стежити за своїм здоров'ям.