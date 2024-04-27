Что пить против мигрени

Самые популярные анальгетики, такие как аспирин, ибупрофен, парацетамол, диклофенак и кетопрофен, эффективны в больших дозах против мигрени.

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Например, ибупрофен рекомендуется принимать в дозе 400 – 800 мг, аспирин – 1000 мг, парацетамол – 1000 мг, напроксен – 500 – 750 мг. Если эти препараты не имеют эффекта, могут быть назначены триптаны.

Анальгетики не будут работать, если пропустить момент приступа, но они помогут, если принять их в течение 30 – 60 минут после начала боли. Быстрорастворимые экспресс-формы и спреи обеспечивают лучший результат.

Новые препараты

Недавно ассортимент триптанов пополнился новым препаратом – ризатриптан. Этот лингвальный триптан имеет высокую скорость всасывания и превосходит другие триптаны по скорости действия и удобству применения: быстрорастворимые таблетки можно принимать в любое время и в любом месте без необходимости потребления жидкости.

Еще одним эффективным средством является новое поколение триптанов в виде спрея, например, золмитриптан. Он действует при контакте со слизистой оболочкой носа, обеспечивая быстрый результат и исключая попадание в желудочно-кишечный тракт, что особенно важно при мигрени, сопровождающейся рвотой.

Существуют определенные границы безопасного приема анальгетиков. Международные рекомендации позволяют принимать однокомпонентные анальгетики не чаще 15 дней в месяц, а комбинированные – не более 10 дней в месяц без риска развития зависимости. Такие же пределы установлены и для триптанов – не более 10 дней в месяц.

Почему важно лечить мигрень, несмотря на то, что вылечить ее нельзя

Жизнь с частыми приступами мигрени является сложным и бесперспективным путем, полным ненужных страданий. Поэтому важно проведение профилактического лечения, цель которого – сделать приступы боли короче и реже.

Профилактическое лечение становится необходимым, если мигрень нарушает нормальное функционирование человека от двух дней головной боли в месяц, несмотря на правильное обезболивание. Для профилактики мигрени сегодня используются медикаменты различных классов – от средств для снижения давления до противоболевых антидепрессантов, ботулотоксина и моноклональных антител.

Выбор профилактической терапии при мигрени – это искусство. Врач обязательно учитывает механизм действия препаратов, эффективность, возможные побочные эффекты, оценивает сопутствующие заболевания пациента. Препараты для профилактики мигрени начинают работать в течение трех месяцев.

Лечение считается успешным, если количество приступов сокращается вдвое. Например, если раньше мигрень была 10 дней в месяц, а теперь только 4 – 5, это уже хороший результат. Борьба с мигренью возможна и важна, и для этого нужно придерживаться рекомендаций специалистов и следить за своим здоровьем.