Покупався в річці і ледь не помер: у Львові лікарі 2 місяці рятували життя підлітка

Фахівці Дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові врятували життя підлітка, який захворів на смертельну інфекцію після купання у річці Південний Буг.

Інфекція після купання в річці

16-річний Данило Максимчук з міста Ладижин на Вінниччині проводив літні канікули з друзями. Однак після дня, проведеного на річці Південний Буг, він став погано себе почувати: температура різко піднялася, а згодом з'явилися й інші тривожні симптоми.

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Спершу лікарі місцевої лікарні припустили тепловий удар через спеку, але коли стан Данила погіршився, його терміново відправили до обласного центру, де діагностували лептоспіроз. Ця важка інфекція, яку переносять тварини і яка потрапляє у воду з їхньої сечі, проникла в організм хлопця через подряпини на тілі під час купання.

Складний випадок лептоспірозу

Ситуація швидко погіршилась, оскільки хвороба вразила нирки та печінку Данила, спричинивши гостру ниркову недостатність. У критичному стані його доставили до Львова, лікарі були змушені під'єднати до апарату для гострого діалізу, щоб впоратися з інтоксикацією.

Лікування було складним і тривалим: спочатку Данило перебував під діалізом цілодобово, а згодом процедури проводили тричі на тиждень. Завдяки зусиллям лікарів стан печінки пацієнта стабілізувався, а нирки відновили свою функцію.

Зараз Данило вже повернувся до Вінниці, де продовжує відновлюватися після пережитої інфекції і майже повністю одужав.