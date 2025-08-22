Що потрібно знати військовим, які зазнали серйозних травм під час бойових дій і хочуть відновитись, розповів 24 Каналу засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

Чи може пластична хірургія лікувати військові травми?

У суспільній свідомості пластична хірургія часто асоціюється виключно зі зміненням зовнішності. Проте цей напрямок медицини включає і реконструктивну пластику, основною метою якої є відновлення форм та функцій тканин після травм.

Особливо це актуально для військових, які отримали поранення на фронті. Реконструктивна хірургія дозволяє не лише позбутися болю, а й уникнути психологічних комплексів, пов’язаних із реакцією оточення на шрами чи деформації.

Олександр Бебих "Людська увага до видимих слідів поранень часто викликає у поранених воїнів додатковий стрес, тому саме сучасна пластична хірургія стає ефективним методом допомогти повернутись до нормального життя. Сьогодні лікарі здатні відновити різні частини тіла, усунути дефекти м’яких тканин і значно покращити якість життя пацієнтів."

З якими проблемами військові найчастіше звертаються до пластичних хірургів?

Переважна більшість випадків пов’язана зі складними травмами обличчя та кінцівок, спричиненими вибухами, опіками чи вогнепальними ураженнями. Лікування таких ушкоджень складається з багатьох етапів і часто потребує пересадки тканин з інших ділянок тіла, пересадок шкіри або навіть відновлення функціональності щелепи.

Особливе місце посідає пластика рубців для поліпшення зовнішнього вигляду. Попри складність цих операцій, вони суттєво впливають на якість життя постраждалих.

Сучасні технології та можливості в Україні

В Україні останніми роками активно розвивається реконструктивна мікрохірургія: відкриваються нові центри, зростає доступність протезування та реабілітації для військових і цивільних пацієнтів. В країну приїздять міжнародні фахівці, щоб поділитися досвідом лікування мінно-вибухових травм.

Олександр Бебих "Вже зараз ми можемо використовувати інноваційні технології, які тільки впроваджуються за кордоном. Я кажу про сучасні імпланти з довічною гарантією та найновіші шовні матеріали, які не залишають слідів. Справжній прорив у реконструктивній пластиці стався завдяки 3D-друку: частини кісток і суглобів можна надрукувати на принтері використовуючи спеціальний термопластик. "

При цьому будуть враховані всі анатомічні особливості пацієнта. Після цього виготовляється індивідуальний імплант з титану. Але найголовніше, що завдяки міжнародним партнерам та благодійникам складні операції військовим можна робити безплатно.

Відмінності військових поранень від цивільних травм

Військові поранення відрізняються складнішим характером ушкоджень, адже їх причина – вибухи, кулі та уламки, які спричиняють значно більші руйнування тканин, часто із забрудненням рани. Загоєння таких поранень суттєво відрізняється від побутових травм і передбачає участь мультидисциплінарної команди – пластичних хірургів, нейрохірургів, ортопедів, стоматологів, психологів та реабілітологів.

Відновлення триває кілька етапів, оскільки за одну операцію усунути всі наслідки неможливо. Українські хірурги вже набули унікального досвіду у цій сфері, хоча потреба в такій роботі виникає, на жаль, саме через війну. Після її завершення очікується зростання кількості пацієнтів, серед яких будуть і цивільні, постраждалі від атак.

Тривалість реабілітації

Повернення до активного життя після реконструктивної пластики стає реальністю для більшості пацієнтів, а деякі навіть продовжують службу. Тривалість реабілітації залежить від складності травми, масштабів операції і загального стану організму.

Олександр Бебих "Легке втручання дозволяє повернутись до звичних справ за 2 – 3 тижні, а у складних випадках, зокрема після мікрохірургічної пересадки тканин, відновлення може тривати місяці й навіть роки. Допомога пластичного хірурга часто потребує підтримки фізіотерапевта, психолога, логопеда."

Дехто з військових навіть пишається своїми шрамами, проте для тих, кому вони заважають повернутись до повноцінного життя, реконструктивна пластика та послідовна реабілітація стають важливим ресурсом на шляху одужання.