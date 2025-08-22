Что нужно знать военным, которые получили серьезные травмы во время боевых действий и хотят восстановиться, рассказал 24 Каналу основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

Может ли пластическая хирургия лечить военные травмы?

В общественном сознании пластическая хирургия часто ассоциируется исключительно с изменением внешности. Однако это направление медицины включает и реконструктивную пластику, основной целью которой является восстановление форм и функций тканей после травм.

Особенно это актуально для военных, получивших ранения на фронте. Реконструктивная хирургия позволяет не только избавиться от боли, но и избежать психологических комплексов, связанных с реакцией окружающих на шрамы или деформации.

Александр Бебих "Человеческое внимание к видимым следам ранений часто вызывает у раненых воинов дополнительный стресс, поэтому именно современная пластическая хирургия становится эффективным методом помочь вернуться к нормальной жизни. Сегодня врачи способны восстановить различные части тела, устранить дефекты мягких тканей и значительно улучшить качество жизни пациентов."

С какими проблемами военные чаще всего обращаются к пластическим хирургам?

Подавляющее большинство случаев связано со сложными травмами лица и конечностей, вызванными взрывами, ожогами или огнестрельными поражениями. Лечение таких повреждений состоит из многих этапов и часто требует пересадки тканей из других участков тела, пересадок кожи или даже восстановления функциональности челюсти.

Особое место занимает пластика рубцов для улучшения внешнего вида. Несмотря на сложность этих операций, они существенно влияют на качество жизни пострадавших.

Современные технологии и возможности в Украине

В Украине в последние годы активно развивается реконструктивная микрохирургия: открываются новые центры, растет доступность протезирования и реабилитации для военных и гражданских пациентов. В страну приезжают международные специалисты, чтобы поделиться опытом лечения минно-взрывных травм.

Александр Бебих "Уже сейчас мы можем использовать инновационные технологии, которые только внедряются за рубежом. Я говорю о современных имплантатах с пожизненной гарантией и новейшие шовные материалы, которые не оставляют следов. Настоящий прорыв в реконструктивной пластике произошел благодаря 3D-печати: части костей и суставов можно напечатать на принтере используя специальный термопластик. "

При этом будут учтены все анатомические особенности пациента. После этого изготавливается индивидуальный имплант из титана. Но самое главное, что благодаря международным партнерам и благотворителям сложные операции военным можно делать бесплатно.

Отличия военных ранений от гражданских травм

Военные ранения отличаются сложным характером повреждений, ведь их причина – взрывы, пули и обломки, которые вызывают значительно большие разрушения тканей, часто с загрязнением раны. Заживление таких ранений существенно отличается от бытовых травм и предусматривает участие мультидисциплинарной команды – пластических хирургов, нейрохирургов, ортопедов, стоматологов, психологов и реабилитологов.

Восстановление длится несколько этапов, поскольку за одну операцию устранить все последствия невозможно. Украинские хирурги уже приобрели уникальный опыт в этой сфере, хотя потребность в такой работе возникает, к сожалению, именно из-за войны. После ее завершения ожидается рост количества пациентов, среди которых будут и гражданские, пострадавшие от атак.

Продолжительность реабилитации

Возвращение к активной жизни после реконструктивной пластики становится реальностью для большинства пациентов, а некоторые даже продолжают службу. Длительность реабилитации зависит от сложности травмы, масштабов операции и общего состояния организма.

Александр Бебих "Легкое вмешательство позволяет вернуться к привычным делам за 2 – 3 недели, а в сложных случаях, в частности после микрохирургической пересадки тканей, восстановление может длиться месяцы и даже годы. Помощь пластического хирурга часто нуждается в поддержке физиотерапевта, психолога, логопеда."

Некоторые из военных даже гордится своими шрамами, однако для тех, кому они мешают вернуться к полноценной жизни, реконструктивная пластика и последовательная реабилитация становятся важным ресурсом на пути выздоровления.