Яка ситуація з поширенням коронавірусу у світі: останні дані ВООЗ

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я про пандемію, нові випадки коронавірусу, зареєстровані в усьому світі, знизилися майже на чверть за останній тиждень.

Ситуація з коронавірусом у світі

Агентство охорони здоров’я ООН повідомило, що минулого тижня було зареєстровано 5,4 мільйона нових випадків COVID-19, що на 24% менше, ніж минулого тижня. Інфікування впало в усьому світі, зокрема майже на 40% в Африці та Європі та на третину на Близькому Сході.

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Смертність від COVID-19 зросла в Західній частині Тихого океану та Південно-Східній Азії на 31% і 12% відповідно, але знизилася або залишилася стабільною в інших регіонах.

На брифінгу в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що зареєстрована кількість смертей від коронавірусу за останній місяць зросла на 35%, і зазначив, що минулого тижня було 15 000 смертей.

15 000 смертей на тиждень абсолютно неприпустимі, коли у нас є всі інструменти для запобігання інфекціям і порятунку життів. Кількість вірусних послідовностей, які надсилаються щотижня, впала на 90%, що ускладнює вченим відстеження того, як COVID-19 може мутувати,

– сказав Тедрос.

Нові рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу

У четвер консультативна група ВООЗ з питань вакцинації вперше рекомендувала людям, які є найбільш уразливими до COVID-19, включаючи людей похилого віку, людей із захворюваннями та медичних працівників, зробити другу ревакцинацію. Інші агенції охорони здоров’я та країни зробили таку ж рекомендацію кілька місяців тому.

Експертна група також повідомила, що оцінила дані вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna для молодих людей і заявила, що діти та підлітки перебувають у групі найнижчого пріоритету для вакцинації, оскільки вони мають набагато меншу ймовірність важкого захворювання.