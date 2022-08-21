Ситуация с коронавирусом в мире

Агентство здравоохранения ООН сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 5,4 миллиона новых случаев COVID-19, что на 24% меньше, чем на прошлой неделе. Инфицирование упало по всему миру, в том числе почти на 40% в Африке и Европе и на треть на Ближнем Востоке.

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Смертность от COVID-19 выросла в Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии на 31 и 12% соответственно, но снизилась или осталась стабильной в других регионах.

На брифинге в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что зарегистрированное количество смертей от коронавируса за последний месяц выросло на 35% и отметил, что на прошлой неделе было 15 000 смертей.

15 000 смертей в неделю совершенно недопустимы, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Количество каждую неделю вирусных последовательностей упало на 90%, что затрудняет ученым отслеживание того, как COVID-19 может мутировать,

– сказал Тедрос.

Новые рекомендации по вакцинации против коронавируса

В четверг консультативная группа ВОЗ по вопросам вакцинации впервые рекомендовала людям, наиболее уязвимым к COVID-19, включая стариков, людей с заболеваниями и медицинских работников, сделать вторую ревакцинацию. Другие агентства здравоохранения и страны сделали такую же рекомендацию несколько месяцев назад.

Экспертная группа также сообщила, что оценила данные вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna для молодых людей и заявила, что дети и подростки находятся в группе самого низкого приоритета для вакцинации, поскольку они имеют гораздо меньшую вероятность тяжелого заболевания.