Станом на 24 червня коронавірусну хворобу підтвердили в 101 прикордонника. За минулу добу додалося 5 нових випадків COVID-19.

Що відомо про стан хворих

Станом на 24 червня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби зафіксовано 101 позитивний тест на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Наразі одужали 52 прикордонників, що захворіли раніше, ще 48 осіб продовжують лікуватися – 14 стаціонарно та 34 – амбулаторно.

На жаль, зафіксований один летальний випадок серед працівників Держприкордонслужби.

Самоізоляція та обсервація для прикордонників

Під контролем медиків наразі перебуває понад 230 прикордонників, які контактували з хворими. Усі вони контактували з хворими на COVID-19. Більшість з них – на самоізоляції, частина – в підрозділах та місцях для обсервації.

Зверніть увагу! Прикордонники щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей на пунктах пропуску.

Статистика коронавірусу в Україні

В Україні росте кількість хворих на COVID-19. За минулу добу у державі зареєстрували 940 нових випадків коронавірусної інфекції, померли 16 людей, а 453 одужали.

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксували 39 014 випадків зараження, померла від ускладнень, спричинених інфекцією, 1 051 людина, одужали 17 409 осіб.