По состоянию на 24 июня коронавирусную болезнь подтвердили у 101 пограничника. За минувшие сутки добавилось 5 новых случаев COVID-19.

Что известно о состоянии больных

По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы зафиксирован 101 положительный тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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На данный момент выздоровели 52 пограничника, которые заболели ранее, еще 48 человек продолжают лечиться: 14 – стационарно и 34 – амбулаторно.

К сожалению, зафиксирован один летальный случай среди работников Госпогранслужбы.

Самоизоляция и обсервация для пограничников

Под контролем медиков сейчас находятся более 230 пограничников, которые контактировали с больными COVID-19. Большинство из них – на самоизоляции, часть – в подразделениях и местах для обсервации.

Обратите внимание! Пограничники ежедневно находятся в зоне риска, поскольку контактируют с большим количеством людей на пунктах пропуска.

Статистика коронавируса в Украине

В Украине растет количество больных COVID-19. За минувшие сутки в государстве зарегистрировали 940 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 16 человек, а 453 выздоровели.

В целом с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 39 014 случаев заражения, умер от осложнений, вызванных инфекцией, 1 051 человек, выздоровели 17 409 человек.