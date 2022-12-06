Пенсіонерка двічі відключала сусідку по палаті від ШВЛ, бо її дратував шум
Джерело:AP
В Німеччині жінка двічі вимкнула апарат штучної вентиляції легенів сусідки по палаті. Пояснила вона свої дії набридливим звуком.
Як жінка пояснила свої дії
У Мангеймі затримали 72-річну жінку після того, як вона двічі відключила свою 79-річну сусідку по палаті від апарату ШВЛ. Заарештована пенсіонерка заявила, що її дратував шум вентиляції. Зловмисницю звинувачують в спробі ненавмисного вбивства.
Також на тему: У ВООЗ вигадали нову назву для мавпячої віспи: яка причина
Після першої спроби лікарі пояснили порушниці, що від підключення до ШВЛ залежить життя її сусідки. Вона вдала, що все зрозуміла, але того ж вечора вимкнула апарат знову.
Наслідки дій
Після цього постраждала потрапила до реанімації і хоча її життю нічого не загрожує, вона все ще потребує інтенсивної терапії. А підозрювану доставили в слідчий ізолятор.