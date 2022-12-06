Пенсіонерка двічі відключала сусідку по палаті від ШВЛ, бо її дратував шум

В Німеччині жінка двічі вимкнула апарат штучної вентиляції легенів сусідки по палаті. Пояснила вона свої дії набридливим звуком.

Як жінка пояснила свої дії

У Мангеймі затримали 72-річну жінку після того, як вона двічі відключила свою 79-річну сусідку по палаті від апарату ШВЛ. Заарештована пенсіонерка заявила, що її дратував шум вентиляції. Зловмисницю звинувачують в спробі ненавмисного вбивства.

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Після першої спроби лікарі пояснили порушниці, що від підключення до ШВЛ залежить життя її сусідки. Вона вдала, що все зрозуміла, але того ж вечора вимкнула апарат знову.

Наслідки дій

Після цього постраждала потрапила до реанімації і хоча її життю нічого не загрожує, вона все ще потребує інтенсивної терапії. А підозрювану доставили в слідчий ізолятор.