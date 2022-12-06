Как женщина объяснила свои действия

В Мангейме задержали 72-летнюю женщину после того, как она дважды отключила свою 79-летнюю соседку по палате от аппарата ИВЛ. Арестованная пенсионерка заявила, что ее раздражал шум вентиляции. Злоумышленницу обвиняют в попытке непреднамеренного убийства.

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После первой попытки врачи объяснили нарушительнице, что от подключения к ИВЛ зависит жизнь ее соседки. Она сделала вид, что все поняла, но в тот же вечер выключила аппарат снова.

Последствия действий

После этого пострадавшая попала в реанимацию и хотя ее жизни ничего не угрожает, она все еще нуждается в интенсивной терапии. А подозреваемую доставили в следственный изолятор.