На фармацевтичному ринку парацетамол присутній уже понад 60 років, і що цікаво – досі не існує єдиної думки про те, як саме він діє в організмі людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.

Але пишемо ми про нього зараз через нові заяви президент США Дональда Трампа, в яких він звинувачує парацетамол у підвищенні ризику виникнення аутизму у дітей.

Які є дослідження про звʼязок аутизму і парацетамолу?

Американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) нещодавно звернуло увагу на результати двох досліджень, у яких науковці аналізували потенційний зв’язок між вживанням парацетамолу майбутніми мамами та підвищеною ймовірністю розвитку у їхніх дітей розладів аутистичного спектра (РАС) і синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ).

У масштабному дослідженні 2019 року, в якому брали участь майже 9 000 дітей, було виявлено: у жінок, що приймали парацетамол у період вагітності, діти на 34% частіше мали діагноз СДУГ. В іншій роботі того ж року, де аналізували дані приблизно тисячі дітей, вчені ідентифікували зв'язок між вживанням парацетамолу — особливо в третьому триместрі — та підвищенням ризику розвитку як СДУГ, так і аутизму в дітей у 2-3 рази.

Попри ці результати, FDA підкреслює: виявлені кореляції не доводять, що саме приймання парацетамолу під час вагітності є безпосередньою причиною таких розладів у дітей. Управління наголошує, що наразі недостатньо переконливих доказів для остаточних висновків про шкоду цього препарату для плоду.

Один із наймасштабніших аналізів на цю тему провели науковці зі Швеції у 2024 році. Вони дослідили історії майже 2,5 мільйона дітей, приділяючи увагу не тільки факту і часу прийому парацетамолу під час вагітності, але й порівнювали показники серед рідних братів та сестер.

Завдяки цьому вдалося мінімізувати вплив спадкових чинників, які часто трапляються при РАС і СДУГ. Згідно з висновками цього дослідження, застосування парацетамолу під час вагітності не приводило до помітного збільшення ризику розвитку аутизму, СДУГ чи порушень інтелекту в дітей.

Таким чином, нині жодних однозначних наукових доказів того, що парацетамол є небезпечним для майбутніх дітей, не має. Однак вагітним завжди варто радитися з лікарем перед прийманням будь-яких лікарських засобів.

Коли допомагає парацетамол?

Препарат здобув популярність завдяки здатності ефективно знижувати температуру й полегшувати біль легкої та середньої інтенсивності. Особливо часто його застосовують для усунення головного болю, болю в животі та симптомів застуди у дітей і дорослих.

Водночас важливо пам’ятати: парацетамол не має протизапальної дії. Наприклад, при травмах, артриті або вираженому болю в спині доцільніше обрати препарати з групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), такі як ібупрофен. Багато людей відзначає, що при менструальних та зубних болях ібупрофен також діє ефективніше.

Як діє парацетамол?

Більшість знеболювальних засобів заведено поділяти на дві групи:

Ліки, які діють безпосередньо на місці болю (до них належать НПЗЗ: ібупрофен, аспірин, напроксен тощо);

Засоби, що впливають на центральну нервову систему (мозок та спинний мозок) – до цієї групи належить парацетамол і опіоїдні анальгетики.

Вважається, що парацетамол зменшує больові відчуття, "блокує" утворення простагландинів у центральній нервовій системі. Простігландини – це речовини, які відіграють роль у виникненні болю і запалення при різних захворюваннях та травмах. Гальмуючи їхній синтез, парацетамол зменшує больові сигнали, хоча причину дискомфорту не усуває. Крім того, препарат допомагає знижувати температуру тіла, впливаючи на гіпоталамус – ділянку мозку, відповідальну за терморегуляцію.

Точний механізм дії парацетамолу досі до кінця не вивчений. Дослідники припускають, що ефект може пояснюватися різними процесами – аж до впливу на канабіноїдну систему організму. Достеменно відомо одне: механізм знеболювальної дії парацетамолу відрізняється від механізму його токсичної дії.

Наскільки безпечний парацетамол?

Джерело NHS

Парацетамол вважається одним з найбезпечніших анальгетиків. У стандартних дозах він роками широко застосовується мільйонами людей у всьому світі, зокрема вагітними та жінками, які годують груддю. Типова доза для дорослих: 500 – 1000 мг (1–2 таблетки) до чотирьох разів на добу. Максимальна добова доза – не більше 4000 мг (4 грами), а інтервал між прийомами – не менше чотирьох годин.

Якщо випадково прийняти трохи більше – наприклад, випити 2 грами за раз – зазвичай серйозних наслідків не буде. Але перевищувати 4 грами на добу небезпечно: сильне передозування може призвести до ураження печінки, жовтяниці, порушення роботи нирок, сплутаності свідомості й навіть смерті. У Великій Британії щорічно реєструють десятки летальних випадків через неправильний прийом парацетамолу.

Навіть у разі сильного болю збільшувати дозу не варто. Парацетамол можна комбінувати з іншими знеболювальними (ібупрофеном, аспірином, кодеїном), проте важливо уважно вивчати склад комбінованих препаратів: у багатьох засобах від застуди парацетамол уже міститься, і є ризик випадкового передозування.