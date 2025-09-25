Попри численні припущення, фахівці переконані: парацетамол – один із найбезпечніших знеболювальних для жінок, які очікують на дитину. Вплив знеболювальних препаратів на перебіг вагітності аналізується ще з середини XX сторіччя, й за цей час парацетамол отримав статус препарату з мінімальними ризиками, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дискусії щодо можливого розвитку аутизму у дітей, чиї матері приймали парацетамол, виникли через нові дослідження, у яких спостерігалася дещо вища частота цього діагнозу. Але, як стверджує Рене Гарднер із Каролінського інституту (Швеція), ці збіги не доводять, що саме ліки викликають аутизм.

Генетика, вік батьків, умови вагітності та навіть певні хвороби мають куди вагоміший вплив на появу розладів аутистичного спектра.

Як проводять дослідження та чому статистика оманлива?

З’ясувати, що саме є причиною аутизму, а що лише збігом, дуже складно. Наприклад, жінки старшого віку або ті, у кого є хронічні захворювання (наприклад, гіпермобільність суглобів), частіше приймають знеболювальні та водночас мають вищу ймовірність народити дитину з аутизмом. Якщо дослідження не враховують ці особливості, легко зробити хибний висновок щодо причинного зв’язку.

Дослідження шведських вчених охопило понад 2,4 мільйона дітей, народжених з 1995 по 2019 рік. У 1,5% дітей, чиї матері приймали парацетамол під час вагітності, діагностували аутизм, для порівняння – серед тих, хто не приймав, це число сягає 1,3%. Утім, коли порівняли дані між братами й сестрами в тих самих сім’ях, вплив препарату зник – тобто причиною є, швидше за все, генетика або інші чинники.

Чому ж ми фіксуємо ріст діагнозу "аутизм"?

Фахівці відзначають, що справжній "сплеск" аутизму – це результат змін у діагностиці та кращої поінформованості суспільства. Ще кілька десятиліть тому цей діагноз ставився рідко, а нині під поняттям “аутизм” розуміють широкий спектр поведінкових особливостей, які раніше залишались поза увагою.

Називати аутизм хворобою чи епідемією – принижує унікальність і творчий потенціал людей із цим станом,

– наголошує професорка Джина Ріппон із Астонського університету.

Медійні міфи, які можуть зашкодити здоров’ю

Поширення неправдивих тверджень про небезпеку парацетамолу для вагітних породжує колосальну тривожність серед жінок і довкола аутизму в цілому.

"Відмова від знеболювальних і жарознижувальних препаратів під час вагітності може створити реальну загрозу здоров’ю матері й дитини", – підкреслює Рене Гарднер.

Міжнародні експерти занепокоєні: коли авторитетні політики чи медіа роблять безпідставні заяви, це підриває довіру до системи охорони здоров’я та стимулює зростання стигми й відчуття провини серед батьків. Професорка Сара Хокс із Global Health 50/50 додає, що зростає ризик появи психологічного дискомфорту і зайвої тривоги у майбутніх мам.

Особливу небезпеку мають такі заяви в країнах, де парацетамол залишається основним знеболювальним під час пологів. Відмова від його використання може призвести до серйозних ускладнень, аж до збільшення кількості кесаревих розтинів чи випадків посттравматичного стресу.

Чи викликають вакцини аутизм?

Джерело ВООЗ

Один з найпоширеніших і найстійкіших медичних міфів – нібито щеплення можуть спричинити розвиток аутизму. Це переконання виникло після скандального дослідження, в якому тривакцина проти кору, краснухи та паротиту (MMR) пов’язували з аутизмом у дітей.

Насправді ж згодом з’ясувалось: ця робота була виконана з порушеннями наукової етики, містила суттєві недоліки та супроводжувалася серйозним конфліктом інтересів. Зрештою, статтю відкликали, а автора позбавили медичної ліцензії.

Втім, міф продовжує жити. Станом на сьогодні не існує жодного правдивого наукового дослідження, яке б підтверджувало зв’язок між вакцинами (чи речовинами, що використовуються для їх виготовлення) та розвитком аутичних розладів. Світова медична спільнота єдина у своїй позиції: щеплення не призводять до аутизму, а вакцинація рятує мільйони життів і залишається ключовою частиною громадського здоров’я.