Причиною пандемії коронавірусу став витік із китайської лабораторії — The Wall Street Journal

Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла внаслідок витоку в лабораторії. Про це мовиться у секретному звіті розвідки, нещодавно наданому Білому дому та ключовим членам Конгресу.

Зміна позиції Міністерства енергетики, яке раніше не визначилося щодо того, як виник коронавірус, відзначається в оновленому документі за 2021 рік. Його підготував офіс директорки Національної розвідки США Авріл Хейнс.

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У Китаї, можливо, стався витік з лабораторії

У звіті наголосили, що різні частини розвідувальної спільноти прийшли до різних суджень про походження пандемії.

Міністерство енергетики наразі приєднується до Федерального бюро розслідувань, яке вважає, що вірус, ймовірно, поширився через нещасний випадок у китайській лабораторії.

Чотири інші відомства, а також національна розвідувальна група досі вважають, що це, швидше за все, результат природної передачі вірусу.

Ще два відомства поки не визначилися з відповіддю.

Висновок Міністерства енергетики – результат нових розвідувальних даних. Він є важливим, оскільки відомство має значний науковий досвід і контролює мережу національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження.

За словами джерел, які ознайомилися із засекреченою доповіддю, Міністерство енергетики винесло своє рішення з "низьким ступенем впевненості".

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Витік міг трапитися у 2021 році

Раніше ФБР дійшло висновку, що пандемія, ймовірно, стала результатом витоку в китайській лабораторії у 2021 році. Там досі дотримуються цієї точки зору.

У ФБР працюють мікробіологи, імунологи та інші вчені, а також Національний центр біокриміналістичного аналізу, який був створений у Форт-Детріку, штат Меріленд, у 2004 році для аналізу сибірської виразки та інших можливих біологічних загроз.

Американські посадовці відмовилися надати деталі щодо нових розвідувальних даних і аналізу, які змусили Міністерство енергетики змінити свою позицію. Вони додали, що хоча відомство та ФБР стверджують, що найбільш вірогідним є ненавмисний витік з лабораторії, вони дійшли таких висновків з різних причин.

В оновленому документі мовиться, що представники розвідки досі збирають докупи дані щодо того, як виник Covid-19. Попри відмінності в аналізі відомств, оновлений звіт підтвердив консенсус щодо того, що коронавірус не є результатом китайської програми з розробки біологічної зброї.

Високопоставлений представник американської розвідки підтвердив, що розвідувальна спільнота провела оновлення, про існування якого раніше не повідомляли. Це сталося на тлі нових розвідувальних даних, наступного вивчення наукової літератури та консультацій з експертами поза урядом. Чи буде випущена незасекречена версія оновлення, наразі невідомо.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу