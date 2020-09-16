Науковці розповіли, як проводився аналіз проб, на підставі якого експерти лабораторії прийшли до висновку, що Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок".

Про деталі процедури розповіла лікар Оса Скотт, глава відділення хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту і безпеки Шведський інститут оборонних досліджень, пише DW.

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Вона підтвердила, що разом з колегами провів аналіз за завданням німецьких партнерів.

Відбір проб, їхнє транспортування й аналіз проводилися відповідно до дуже строгих механізмів за підтримки безперервності ланцюжка випробувань і відповідно до тих процедурами, які пропонуються міжнародною акредитацією лабораторій FOI,

– заявила вона.

Ця безперервність ланцюжка важлива, щоб жодні зовнішні чинники не могли вплинути на якість проб.

За словами науковиці, їхній підтверджує попередні результати Німеччини, зразки крові, взяті в Олексія Навального, однозначно містили нервово-паралітичний газ з групи "Новачок".

У Шведському інституті оборонних досліджень уточнили, що реакція нервово-паралітичного газу з білками крові та їхнє зв'язування, що обумовлює токсичну дію хімагента, якраз і дала змогу використовувати зразки крові у лабораторії "для перевірки" того, чи міг Навальний піддатися його вплив.

Нервово-паралітичні отрути групи "Новічок" надзвичайно токсичні. Одна крапля може вбити,

– сказала Скотт.

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