Отруєння Навального: як зрозуміли, що це "Новачок"
Науковці розповіли, як проводився аналіз проб, на підставі якого експерти лабораторії прийшли до висновку, що Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок".
Про деталі процедури розповіла лікар Оса Скотт, глава відділення хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту і безпеки Шведський інститут оборонних досліджень, пише DW.
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Вона підтвердила, що разом з колегами провів аналіз за завданням німецьких партнерів.
Відбір проб, їхнє транспортування й аналіз проводилися відповідно до дуже строгих механізмів за підтримки безперервності ланцюжка випробувань і відповідно до тих процедурами, які пропонуються міжнародною акредитацією лабораторій FOI,
– заявила вона.
Ця безперервність ланцюжка важлива, щоб жодні зовнішні чинники не могли вплинути на якість проб.
За словами науковиці, їхній підтверджує попередні результати Німеччини, зразки крові, взяті в Олексія Навального, однозначно містили нервово-паралітичний газ з групи "Новачок".
У Шведському інституті оборонних досліджень уточнили, що реакція нервово-паралітичного газу з білками крові та їхнє зв'язування, що обумовлює токсичну дію хімагента, якраз і дала змогу використовувати зразки крові у лабораторії "для перевірки" того, чи міг Навальний піддатися його вплив.
Нервово-паралітичні отрути групи "Новічок" надзвичайно токсичні. Одна крапля може вбити,
– сказала Скотт.
Що відомо про отруєння Навального
- Олексію Навальному стало зле 20 серпня, коли він летів з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську. Там опозиціонера госпіталізували лікарні.
- Соратники Навального відразу заявили, що політика могли отруїти. Однак омські лікарі наполягали, що причиною критичного стану опозиціонера стало порушення обміну речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте". Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії Франції та Швеції.
- 8 вересня ЗМІ повідомили, що Навальний вийшов з коми, а 14 вересня його відключили від апарата ШВЛ.