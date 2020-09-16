Отравление Навального: как поняли, что это "Новичок"
Ученые рассказали, как проводился анализ проб, на основании которых эксперты лаборатории пришли к выводу, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
О деталях процедуры рассказала врач Оса Скотт, глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований, пишет DW.
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Она подтвердила, что вместе с коллегами провела анализ по заданию немецких партнеров.
Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержке непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предлагаются международной аккредитацией лабораторий FOI,
– заявила она.
Эта непрерывность цепочки важна, чтобы никакие внешние факторы не могли повлиять на качество проб.
По словам ученой, их результат подтверждает предварительные результаты Германии, образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок".
В Шведском институте оборонных исследований уточнили, что реакция нервно-паралитического газа с белками крови и их связка, що обусловливает токсическое действие химагента, как раз и позволило использовать образцы крови в лаборатории "для проверки" того, мог ли Навальный подвергнуться его влиянию.
Нервно-паралитические яды группы "Новичок" чрезвычайно токсичны. Одна капля может убить,
– сказала Скотт.
Что известно об отравлении Навального
- Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву.
- Самолет экстренно посадили в Омске. Там оппозиционера госпитализировали больницу.
- Соратники Навального сразу заявили, что политика могли отравить. Однако омские врачи настаивали, что причиной критического состояния оппозиционера стало нарушение обмена веществ.
- Впоследствии политика перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите". Немецкие врачи объявили, что политика отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Эту информацию подтвердили и независимые лаборатории Франции и Швеции.
- 8 сентября СМИ сообщили, что Навальный вышел из комы, а 14 сентября его отключили от аппарата ИВЛ.