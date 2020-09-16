Ученые рассказали, как проводился анализ проб, на основании которых эксперты лаборатории пришли к выводу, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

О деталях процедуры рассказала врач Оса Скотт, глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований, пишет DW.

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Она подтвердила, что вместе с коллегами провела анализ по заданию немецких партнеров.

Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержке непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предлагаются международной аккредитацией лабораторий FOI,

– заявила она.

Эта непрерывность цепочки важна, чтобы никакие внешние факторы не могли повлиять на качество проб.

По словам ученой, их результат подтверждает предварительные результаты Германии, образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок".

В Шведском институте оборонных исследований уточнили, что реакция нервно-паралитического газа с белками крови и их связка, що обусловливает токсическое действие химагента, как раз и позволило использовать образцы крови в лаборатории "для проверки" того, мог ли Навальный подвергнуться его влиянию.

Нервно-паралитические яды группы "Новичок" чрезвычайно токсичны. Одна капля может убить,

– сказала Скотт.

Что известно об отравлении Навального