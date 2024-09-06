У МОЗ спрогнозували, чи буде осінній спалах COVID-19, якщо він уже був влітку

Після літнього спалаху захворюваності на COVID-19 виникає логічне запитання, чи відбудеться новий сплеск передачі інфекції восени, коли ГРВІ та інші сезонні респіраторні захворювання фіксують найчастіше.

Заступник Міністра охорони здоров'я Ігор Кузін вважає, що як такого нового спалаху коронавірусу в Україні восени не буде. Однак, усе залежить від мутацій вірусу.

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Інші віруси витіснять COVID-19

Осінній спалах малоймовірний, тому що у світі наразі немає нових мутацій коронавірусу, окрім FLiRT. З вересня очікуємо циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять COVID-19 із загальної маси,

– зазначив Ігор Кузін.

Літній спалах спричинив варіант FLiRT

За словами санлікаря, нещодавній літній спалах коронавірусу в Україні був спричинений саме субваріантом FLiRT, який відрізняється високою швидкістю передачі. Втім, цю тенденцію фіксували не лише в Україні, а й у всьому світі.

Довідково. За даними МОЗ, під час літнього сплекску захворюваності на COVID-19, вірус виявили приблизно у 75 тисяч українців. У червні – було зареєстровано понад 2300 випадків, в липні – майже 11,5 тисяч, а в серпні – 64 тисячі.

При цьому, як наголосив Кузін, навантаження на медичну систему України було контрольованим.

Яка ситуація наразі

В середньому наразі орієнтовно 15 – 17% від усіх хворих на коронавірус потребують стаціонарної допомоги.

"Це абсолютно нормальні показники для респіраторної групи інфекцій", – додав Кузін.

А щодо смертності унаслідок коронавірусної хвороби, Кузін повідомив, що рівень летальності значно нижчий, ніж у попередні періоди пандемії.

Так, упродовж літа зареєстровано 112 летальних випадків. І переважно це були старші люди, а найчастіше – невакциновані або ті, які не отримали необхідний курс щеплення.