В Україні з'явилася ще одна зручна можливість зробити тест на ВІЛ – замовити оральний тест додому і дізнатися про свій статус вже за 20 хвилин.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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В Україні майже половина людей, які мають ВІЛ, не знають про свій статус. Інфекція прогресує, руйнуючи імунітет людини, та робить її вразливою до небезпечних хвороб. Однак визначити це вдасться не одразу, адже ВІЛ може розвиватися без жодних симптомів роками

Оральний тест – це безпечний та ефективний спосіб пройти тест на ВІЛ у домашніх умовах.

Як замовити оральний тест на ВІЛ додому

На сайті prozdorovia.in.ua потрібно обрати опцію "Хочу обстежитись". Згодом з'являються питання, у який спосіб людина бажає здати тест на ВІЛ: самостійно обрати, де пройти безкоштовний аналіз крові на ВІЛ, або пройти коротке анонімне опитування, аби оцінити ризики інфікування. Після цього з’явиться опція замовлення тесту додому. Безкоштовний експрес-тест на ВІЛ надсилають поштою і людині слід сплатити лише вартість доставки.

Після замовлення сайт пропонує переглянути відео-інструкцію, як зробити тест вдома. Зауважимо, що за 30 хвилин до тесту не можна чистити зуби, а також вживати їжу та напої.

Як правильно самостійно пройти тест на ВІЛ: дивіться відео

Де в Україні пройти тест на ВІЛ?