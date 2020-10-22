В Украине появилась еще одна удобная возможность сделать тест на ВИЧ – заказать оральный тест на дом и узнать о своем статусе уже через 20 минут.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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В Украине почти половина людей, у которых ВИЧ, не знают о своем статусе. Инфекция прогрессирует, разрушая иммунитет человека, и делает его уязвимым к опасным болезням. Однако определить это удастся не сразу, ведь ВИЧ может развиваться без симптомов годами

Оральный тест – это безопасный и эффективный способ пройти тест на ВИЧ в домашних условиях.

Как заказать оральный тест на ВИЧ на дом

На сайте prozdorovia.in.ua нужно выбрать опцию "Хочу обследоваться".

Со временем появляются вопросы, каким образом человек желает сдать тест на ВИЧ: самостоятельно выбрать, где пройти бесплатный анализ крови на ВИЧ, или пройти короткий анонимный опрос, чтобы оценить риски инфицирования.

После этого появится опция заказа теста на дом.

Бесплатный экспресс-тест на ВИЧ присылают по почте и человеку следует оплатить только стоимость доставки.

После заказа сайт предлагает просмотреть видео-инструкцию, как сделать тест дома. Отметим, что за 30 минут до теста нельзя чистить зубы, а также принимать пищу и напитки.

Как правильно самостоятельно пройти тест на ВИЧ: смотрите видео

Где в Украине пройти тест на ВИЧ?