Оральный тест на ВИЧ можно заказать на дом: как это сделать
В Украине появилась еще одна удобная возможность сделать тест на ВИЧ – заказать оральный тест на дом и узнать о своем статусе уже через 20 минут.
Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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В Украине почти половина людей, у которых ВИЧ, не знают о своем статусе. Инфекция прогрессирует, разрушая иммунитет человека, и делает его уязвимым к опасным болезням. Однако определить это удастся не сразу, ведь ВИЧ может развиваться без симптомов годами
Оральный тест – это безопасный и эффективный способ пройти тест на ВИЧ в домашних условиях.
Как заказать оральный тест на ВИЧ на дом
- На сайте prozdorovia.in.ua нужно выбрать опцию "Хочу обследоваться".
- Со временем появляются вопросы, каким образом человек желает сдать тест на ВИЧ: самостоятельно выбрать, где пройти бесплатный анализ крови на ВИЧ, или пройти короткий анонимный опрос, чтобы оценить риски инфицирования.
- После этого появится опция заказа теста на дом.
- Бесплатный экспресс-тест на ВИЧ присылают по почте и человеку следует оплатить только стоимость доставки.
После заказа сайт предлагает просмотреть видео-инструкцию, как сделать тест дома. Отметим, что за 30 минут до теста нельзя чистить зубы, а также принимать пищу и напитки.
Как правильно самостоятельно пройти тест на ВИЧ: смотрите видео
Где в Украине пройти тест на ВИЧ?
- У своего семейного врача, педиатра или терапевта.
- На сайте Aidsmap.com можно ввести страну и город в котором вы проживаете, и на карте покажут все места, в которых проводят тестирование на ВИЧ, – кабинеты "Доверие", кабинеты инфекционных заболеваний по месту жительства, центры СПИДа.
- В мобильных амбулаториях.
- Приобрести тест в аптеке и сделать самостоятельно.