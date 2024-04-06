Оніхолізис: що робити, коли ніготь відшаровується

Оніхолізис – це відшарування нігтя від нігтьового ложа. Єдиний спосіб лікування – це ретельна зачистка кишені, що утворилася, і час. У кишені можуть розмножуватися мікроби, тому важливо прибрати частину нігтя, що відшарувалася.

Оніхолізис можна помітити з білих плям на кінцях або з боків нігтів ніг чи рук. Найпоширеніша причина оніхолізису – це травма.

Також на тему Як позбутися зморшок: перелік ефективних способів

Чому виникає оніхолізис

Наприклад, дівчина з довгими нігтями на руках заправляючи підковдру, чіпляє її нігтем. В результаті, крім болю та зіпсованого манікюру, може з'явитися оніхолізис. Серед інших причин – шкірні захворювання, наприклад псоріаз, хвороби щитоподібної залози, інфекції.

Також оніхолізис може спостерігатися під час вагітності. Неправильно виконаний манікюр або неакуратно зняте гелеве покриття в салоні теж може призвести до оніхолізису. Через недосвідченість майстер може загнати інструмент глибоко під ніготь, відірвавши його від ложа. Ніготь може не прирости назад, і в результаті утворюється кишеня.

Крім того, причиною оніхолізису на ногах можуть бути неправильно підібране взуття або занадто вузькі шкарпетки та колготки. Вузькі черевики або панчохи можуть давити та травмувати нігті, що нерідко призводить до утворення кишені між нігтем та нігтьовим ложем.

Що робити

Головна небезпека оніхолізису в тому, що в кишеню потрапляють бруд та мікроби. Через це може розвинутись інфекція, у тому числі грибкова. Тому не варто чекати, поки відросте новий ніготь – кишеню потрібно зачистити. Це можна зробити самостійно:

Для цього зріжте довжину вільного краю нігтя – постарайтеся зрізати частину нігтя, що відійшла. Використовуйте манікюрні ножиці та кусачки. Боляче не буде, тільки трохи неприємно при дотику до нігтьового ложа. Вирівняйте край нігтя, щоб він нізащо не чіплявся і не травмувався ще сильніше. Очистіть нігтьове ложе від бруду, який встиг там зібратися. Скористайтеся вологою серветкою та антисептиком. Не заклеюйте ніготь пластиром. Якщо нігтьове ложе чутливе, скористайтеся пов'язкою, яка дихає, або бинтом. Дочекайтеся, доки ніготь відросте.

Якщо ви розумієте, що не впораєтеся самостійно, зверніться до майстра манікюру чи подолога.