Найнебезпечніші штами коронавірусу викликають занепокоєння у ВООЗ. Причиною того стали останні дані, оновлені 26 листопада.

Зверніть увагу ВООЗ назвала новий штам COVID-19 грецькою літерою Омікрон

Які штами визнали найнебезпечнішими

Станом на 26 листопада п'ятірка найнебезпечніших штамів коронавірусу увійшли:

  • Альфа (Британський) – виявлений у вересні 2020 року у Великій Британії;
  • Бета (Південноафриканський) – виявлений у травні 2020 року в Півненно-Африканській Республіці;
  • Гама (Бризильський) – виявлений у Бразилії у листопаді 2020 року;
  • Дельта (Індійський) – виявлений в Індії в жовтні 2020 року;
  • Омікрон – виявлений у країнах Південної Африки (ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Лесото) в листопаді 2021 року.

Штам Омікрон: головне

  • Новий штам коронавірусу виявили на початку листопада 2021 році в країнах Південної Африки.
  • Після цього Ізраїль та Велика Британія призупинили авіасполучення з південноафриканськими країнами. Пізніше таке ж рішення ухвалила і Німеччина.
  • Згодом і Європейський Союз ухвалив таке ж рішення.
  • Новий штам, який ВООЗ назвала Омікроном, уже виявили в Ізраїлі в туриста, який повернувся з африканської країни Малаві.
  • Також штам Омікрон виявили і в Європі – у Бельгії. Хворим виявився чоловік, який повернувся з Єгипту.