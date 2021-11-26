Найнебезпечніші штами коронавірусу викликають занепокоєння у ВООЗ. Причиною того стали останні дані, оновлені 26 листопада.
Зверніть увагу ВООЗ назвала новий штам COVID-19 грецькою літерою Омікрон
Які штами визнали найнебезпечнішими
Станом на 26 листопада п'ятірка найнебезпечніших штамів коронавірусу увійшли:
- Альфа (Британський) – виявлений у вересні 2020 року у Великій Британії;
- Бета (Південноафриканський) – виявлений у травні 2020 року в Півненно-Африканській Республіці;
- Гама (Бризильський) – виявлений у Бразилії у листопаді 2020 року;
- Дельта (Індійський) – виявлений в Індії в жовтні 2020 року;
- Омікрон – виявлений у країнах Південної Африки (ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Лесото) в листопаді 2021 року.
Штам Омікрон: головне
- Новий штам коронавірусу виявили на початку листопада 2021 році в країнах Південної Африки.
- Після цього Ізраїль та Велика Британія призупинили авіасполучення з південноафриканськими країнами. Пізніше таке ж рішення ухвалила і Німеччина.
- Згодом і Європейський Союз ухвалив таке ж рішення.
- Новий штам, який ВООЗ назвала Омікроном, уже виявили в Ізраїлі в туриста, який повернувся з африканської країни Малаві.
- Також штам Омікрон виявили і в Європі – у Бельгії. Хворим виявився чоловік, який повернувся з Єгипту.