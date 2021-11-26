Самые опасные штаммы коронавируса вызывают беспокойство у ВОЗ. Причиной тому стали последние данные, обновленные 26 ноября.
Обратите внимание ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Омикрон
Какие штаммы признали самыми опасными
По состоянию на 26 ноября в пятерку самых опасных штаммов коронавируса вошли:
- Альфа (Британский) – обнаружен в сентябре 2020 года в Великобритании;
- Бета (Южноафриканский) – обнаружен в мае 2020 года в Северо-Африканской Республике;
- Гама (Бризильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года;
- Дельта (Индийский) – обнаружен в Индии в октябре 2020 года;
- Омикрон – обнаружен в странах Южной Африки (ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Лесото) в ноябре 2021 года.
Штамм Омикрон: главное
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в начале ноября 2021 года в странах Южной Африки.
- После этого Израиль и Великобритания приостановили авиасообщение с южноафриканскими странами. Позже такое же решение приняла и Германия.
- Впоследствии и Европейский Союз принял такое же решение.
- Новый штамм, который ВОЗ назвала Омикроном, уже обнаружили в Израиле у туриста, который вернулся из африканской страны Малави.
- Также штамм Омикрон обнаружили и в Европе – в Бельгии. Больным оказался мужчина, который вернулся из Египта.