Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит провела другу нерідну трансплантацію кісткового мозку.

Всі витрати лікарні вперше оплатив МОЗ за кошти держбюджету, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час брифінгу, пише 24 канал.

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Трансплантацію кісткового мозку лікарі провели попереднього тижня.

На наступному тижні в Охматдиті плануються дві трансплантації – аутологічна і від родинного донора. В кінці місяця планується третя неспоріднена трансплантація, кістковий мозок буде поставлений з-за кордону,

– повідомив Іващенко.

Також він додав, що МОЗ розробило проєкт розпорядження Кабміну про створення українського центру трансплант-координації.

Напередодні в Україні створили спеціальний підрозділ, який займається виключно питаннями трансплантації. Втім, поки що Україна стикається з низкою проблем у цій галузі, зокрема: нерозвиненість донорського етапу, необхідність розвитку системи центрів трансплант-координації, відсутність відповідного обладнання в лікарнях та підготовка хірургів.

Степанов раніше повідомляв, що для МОЗ питання трансплантації є одним із пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я.

Нагадаємо, що вночі на 7 серпня троє людей у Львівській лікарні швидкої допомоги отримали другий шанс на життя. Усім їм пересадили органи від померлого донора.

Один з реципієнтів, 45-річний львів'янин, став першим в Україні пацієнтом, якому провели трансплантацію підшлункової залози. Також йому пересадили нирку. На жаль, 17 серпня лікарі повідомили про його смерть.