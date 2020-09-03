Национальная детская специализированная больница Охматдет провела вторую неродную трансплантацию костного мозга.

Все расходы больницы впервые оплатил МИНЗДРАВ за средства госбюджета, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время брифинга, пишет 24 канал.

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Трансплантацию костного мозга врачи провели на предыдущей неделе.

На следующей неделе в Охматдете планируются две трансплантации – аутологичная и от родственного донора. В конце месяца планируется третья неродственная трансплантация, костный мозг будет поставлен из-за рубежа,

– сообщил Иващенко.

Также он добавил, что Минздрав разработал проект распоряжения Кабмина о создании Украинского центра трансплант-координации.

Накануне в Украине создали специальное подразделение, которое занимается исключительно вопросами трансплантации. Впрочем, пока что Украина сталкивается с рядом проблем в этой области, в частности: неразвитость донорского этапа, необходимость развития системы центров трансплант-координации, отсутствие соответствующего оборудования в больницах и подготовка хирургов.

Степанов ранее сообщал, что для Минздрава вопрос трансплантации является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения.

Напомним, что ночью на 7 августа три человека во львовской больнице скорой помощи получили второй шанс на жизнь. Всем им пересадили органы от умершего донора.

Один из реципиентов, 45-летний львовянин, стал первым в Украине пациентом, которому провели трансплантацию поджелудочной железы. Также ему пересадили почку. К сожалению, 17 августа врачи сообщили о его смерти.